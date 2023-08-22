Вице-премьер Чернышенко поручил найти ключевых партнеров для новосибирского вуза

Дмитрий Чернышенко прибыл в Новосибирске на Международный форум «Технопром-2023». Фото: Правительство НСО

Зампред Правительства России Дмитрий Чернышенко прибыл в Новосибирске на Международный форум «Технопром-2023». В рамках мероприятия он поручил найти индустриальных партнеров для СибГУТИ. Они будут заниматься, в том числе, и разработкой технологии быстрой зарядки беспилотных летательных аппаратов.

— Вузу минцифры необходимо максимально соответствовать потребностям индустриальных партнёров и отрасли. Такой подход обеспечит востребованность образования среди абитуриентов, и будет способствовать снижению дефицита ИТ-специалистов на рынке, — отметил вице-премьер.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников ответил ему, что у СибГУТИ уже есть несколько партнеров и власти готовы сделать все, чтобы удержать их.

Напомним, «Технопром» пройдет в Новосибирске с 22 по 25 августа. В рамках форума планируется провести 230 мероприятий, в которых поучаствуют 17 тысяч человек.

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