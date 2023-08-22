В Новосибирск вернется 28-градусная жара

В Новосибирске прогнозируют жару до +30 градусов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске на текущей неделе передают жару до +30 градусов. Самым жарким днем станет четверг, 24 августа, сообщает Западно-Сибирская УГМС.

Температура воздуха начнет расти уже завтра, 23 августа. Днем столбик термометра покажет +26. Синоптики прогнозируют переменную облачность с небольшим дождем ночью. Ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду.

В четверг, 24 августа, в дневные часы температура воздуха достигнет отметки в +28...+30 градусов. Существенных осадков синоптики не обещают. Ветер разовьет скорость до 6-11 метров в секунду.

Но уже в пятницу, 25 августа, температура начнет падать - всего +24 градуса днем. Вместе с этим синоптики прогнозируют кратковременные дожди. ветер 5-10 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду.

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