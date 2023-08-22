Бастрыкин потребовал доложить ему о деле после смерти женщины в частной клинике под Новосибирском

Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу по факту смерти пациентки в частной клинике под Новосибирском.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу по факту смерти пациентки в частной клинике под Новосибирском. Напомним, трагедия случилась 14 августа в процедурном кабинете клиники «1+1» в Бердске. Известно, что умершей женщине было 63 года. Пенсионерка наблюдалась у нейрохирурга. После укола у нее случился анафилактический шок, после чего она скончалась.
— Александр Иванович Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Новосибирской области доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, — сообщили в СКР.
Дело было возбуждено по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих безопасности жизни и здоровья потребителей).
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