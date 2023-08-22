В Новосибирске появился пандус около Краеведческого музея. Источник фото: мэрия Новосибирска
В Новосибирске около Краеведческого музея на Красном проспекте установили пандус. Его смонтировали вместо подъема для тележек и детских колясок.
- Сегодня работы находятся в завершающей стадии. Сейчас подрядчик устанавливает перильное ограждение. Его сохранили для ограждения пешеходов от проезжей части. Завтра пандус полноценно будет функционировать, - рассказали в мэрии.
Отмечается, что изначально на месте лестничного пролета не было ничего, кроме ступеней. Позже появился подъем для колясок, а теперь лестницу адаптировали для маломобильной части населения.
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