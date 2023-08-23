В Новосибирске прокуратура закрыла нелегальную заправку на улице Большой

Бензин продавали без документов. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Новосибирске прокуратура приостановила работу нелегальной заправки в контейнере на улице Большая. Проверка выявила многочисленные нарушения:

- АЗС состояла из топливного резервуара, заправочной колонки и павильона оператора в контейнере. Оператор продает бензин на основании договора аренды земельного участка, какие-то другие документы отсутствуют. Средства пожаротушения отсутствуют, надземный резервуар находился в метре от складов, в пяти метрах от производств и в 50 метрах от жилого дома, – сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Ленинского района Анастасия Соловей.

Суд удовлетворил иск и прекратил работу нелегальной АЗС до устранения нарушений.

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