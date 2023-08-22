В Новосибирске иномарка врезалась в 11-летнего школьника на питбайке

В Новосибирске иномарка столкнулась со школьником на питбайке. Фото: Госавтоинспекция по НСО

В Новосибирске иномарка столкнулась со школьником на питбайке. ДТП случилось 21 августа в Совестком районе города.

— В 10:35 водитель автомобиля «Сузуки Витара», выезжая с дворовой территории, не предоставила преимущества и столкнулась с питбайком, на котором ехал 11-летний мальчик, — сообщили в областной Госавтоинспекции.

Пострадавшего в аварии ребенка госпитализировали. В Госавтоинспекции напомнили, что на питбайках нельзя ездить по дорогам общего пользования.

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