В Новосибирске закрылась часть магазинов сети «Лента». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирске закрылись несколько магазинов сети «Лента». Речь идет о мини-маркетах, расположенных в разных частях Новосибирска и пригороде.

- Мы закрываем неэффективные магазины. Компания предоставляет сотрудникам возможности трудоустройства в «Ленте» и помогает с поиском работы в других розничных сетях, - ответили КП-Новосибирск на запрос в службе по связям с общественностью.

«Неэффективные» магазины компания выявила не только в Новосибирске, но и по всей России. Всего в стране закрылись 62 точки.

Напомним, первые мини-маркеты «Лента» появились в Новосибирске несколько лет назад. С тех пор их количество сократилось до семи.

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