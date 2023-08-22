В Новосибирске закрылась часть магазинов сети «Лента».
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Новосибирске закрылись несколько магазинов сети «Лента». Речь идет о мини-маркетах, расположенных в разных частях Новосибирска и пригороде.
- Мы закрываем неэффективные магазины. Компания предоставляет сотрудникам возможности трудоустройства в «Ленте» и помогает с поиском работы в других розничных сетях, - ответили КП-Новосибирск на запрос в службе по связям с общественностью.
«Неэффективные» магазины компания выявила не только в Новосибирске, но и по всей России. Всего в стране закрылись 62 точки.
Напомним, первые мини-маркеты «Лента» появились в Новосибирске несколько лет назад. С тех пор их количество сократилось до семи.
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