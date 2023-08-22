Проводила обряд: в Новосибирске женщина, увлекающаяся таро, устроила пожар в доме

На место выезжали пожарные. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В Новосибирске женщина подожгла вещи в ванной и устроила пожар. ЧП произошло на улице Молодости. Об этом КП-Новосибирск рассказали соседи.

- Мы с парнем в 3 ночи услышали звук пожарной сигнализации. Сначала не обращали внимания, так как она очень часто визжит из-за ее проверки. Но поняли, что она уже очень долго звенит, и на проверку было непохоже. Спустились на первый этаж, там уже были другие соседи. Там стояла девушка с 23 этажа. Она и рассказала, что это их соседка в ванной что-то сожгла. Они уже вызвали пожарных, - рассказала КП-Новосибирск жительница дома.

По словам девушки, женщина, устроившая пожар сделала это из-за обряда.

- Она сказала, что увлеклась картами таро и проводила обряд. Насколько я знаю, она не совсем здорова и проживает одна, - говорит сибирячка.

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