В Новосибирской области могут открыть семеноводческий центр за 1,5 млрд.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Черепановском районе Новосибирской области могут открыть семеноводческий центр. Источником финансирования проекта станет ООО «АгроКапитал».
- Компания уже много лет занимается растениеводством в Новосибирской области и Алтайском крае, в том числе имеет опыт в области семеноводства, - отметили в правительстве региона.
На создание центра потратят 1,5 млрд рублей.
Всего планируется производить до 30 тысяч тонн семян высокой репродукции в год. Площадь полей для семеноводства составит 16,5 тысяч гектар.
Отмечается, что создание центра позволить снизить зависимость сельскохозяйственных производителей от иностранных семян.
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