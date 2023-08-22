В Новосибирской области могут открыть семеноводческий центр за 1,5 млрд. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Черепановском районе Новосибирской области могут открыть семеноводческий центр. Источником финансирования проекта станет ООО «АгроКапитал».

- Компания уже много лет занимается растениеводством в Новосибирской области и Алтайском крае, в том числе имеет опыт в области семеноводства, - отметили в правительстве региона.

На создание центра потратят 1,5 млрд рублей.

Всего планируется производить до 30 тысяч тонн семян высокой репродукции в год. Площадь полей для семеноводства составит 16,5 тысяч гектар.

Отмечается, что создание центра позволить снизить зависимость сельскохозяйственных производителей от иностранных семян.

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