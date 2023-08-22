В Новосибирске девушка на мотоцикле сбила собаку

В Советском районе Новосибирска девушка на мотоцикле сбила собаку. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Советском районе Новосибирска девушка на мотоцикле сбила собаку. ДТП случилось в понедельник, 21 августа.

— В 20:1026-летняя девушка на мотоцикле «Хонда» сбила собаку, а потом опрокинулась на дороге, — сообщили в областной Госавтоинспекции.

В результате случившегося, у мотоциклистки оказалась сломана рука. На месте ДТП работал экипаж ГИБДД, все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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