Под Новосибирском ищут 53-летнего мужчину с протезами ног. Источник фото: «ЛизаАлерт»

В Бердске Новосибирской области ищут 53-летнего Савинова Сергея Владимировича с протезами ног. О его местонахождении неизвестно с 19 августа.

Приметы: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, серо-голубые глаза, темно-русые волосы. Был одет в белую или серую футболку, темные штаны. С собой была сумка через плечо. У мужчины ампутированы нижние конечности, передвигается он на протезах.

Если Вам известно местонахождение Сергея Савинова, или Вы видели человека, похожего на него, обратитесь к волонтерам по номеру 89059513021 или по единому номеру 112.

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