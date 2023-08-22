В Новосибирской области завершились поиски двух пенсионерок, пропавших в СНТ

В Новосибирской области завершены поиски двух пенсионерок. Фото: «ЛизаАлерт Новосибирской области»

В Новосибирской области завершены поиски двух пенсионерок. Об этом сообщили волонтеры вечером во вторник, 21 августа.

— Женщины найдены, живы! Спасибо всем за готовность выехать на поиск, спасибо всем кто распространял информацию в сети и делал репосты, — сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирской области».

Напомним, женщины 68 и 70 лет пропали в СНТ «Звездочка» Раздоленского сельсовета 21 августа. Их искали волонтеры и полиция.

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