«Он слаб, от испуга может нападать»: в Бердске спасают коршуна, попавшего под машину

Жительница НСО просит помочь спасти коршуна, попавшего под машину. Фото: предоставлено Анастасией.

В Новосибирской области спасают коршуна, пострадавшего на Бердском шоссе. Изначально раненую птицу привезли в клинику. Там ей оказали необходимую помощь. Теперь хищнику нужна передержка: для реабилитации и восстановления. Для этого необходим ряд условий. Специалист, оказавшая птице первую помощь, рассказала КП-Новосибирск подробности.

– Птицу привезли вчера в 8 вечера к нам в клинику, нашли неравнодушные люди около магазина, предположительно, автотравма. Это черный коршун, переломов нет, скальпированные раны плеча и бедра. Его обезболили, зашили. Требуется передержка, где есть возможность держать его в комнате без других животных, в особенности птиц и охотничьих собак. Он еще слаб, но может от испуга нападать, на человека не бросается, но манипуляции проводятся в технических перчатках. Требуется ежедневное кормление, дача препаратов в клюв. Сейчас я всеми силами ищу центр реабилитации и отправлю его туда за свой счет. Птица пока у меня дома, – рассказала КП-Новосибирск Анастасия Федотова.

Девушка добавила, что не может оставить коршуна у себя:

– У меня дома несколько своих птиц, кошка и собака мелкая, квартира однокомнатная, прям беда, – объяснила сибирячка. – Я не ветеринар общей практики, а именно специализируюсь на птицах, работала много лет администратором, и начала учится у профессиональных орнитологов России именно для того, чтобы помогать раненым диким птицам.

Анастасия добавила, что коршуну нужны специальные условия для выхаживания:

– Если он выживет, то да, прогноз на выпуск есть. Но у него сильно пострадал перьевой покров, и пока он не пройдет полную линьку, не сможет нормально летать и жить на воле, это может занять около года. И опять же- в квартире шансы на его выживание невысоки, такой птице нужен вольер, который могут предоставить только центры реабилитации. Он вчера был обработан от паразитов. Также нужно, чтобы человек, который может взять его себе, был с крепкой психикой. Мясом каждый день его кормить нельзя, правильное питание – это тушки с потрохами и костями, суточные цыплята, например, –заключила Анастасия.

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