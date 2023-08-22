Новосибирцам назвали лучшие способы расслабить позвоночник

Расслабить позвоночник помогут плавание, йога и сон на правильно подобранном матрасе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Расслабить позвоночник помогут плавание, йога и сон на правильно подобранном матрасе, рассказала NEWS.ru терапевт Анастасия Тимощенко.

— Занимайтесь йогой, растягивая и расслабляя позвоночник статическими нагрузкам, плавайте как на спине, так и на животе разными стилями — оно прекрасно расслабляет напряженные мышцы и укрепляет мышечный каркас, выполняйте специальные упражнения — «кошечка», «поза эмбриона», положение лежа на спине с приподнятыми ногами, — отметила медик.

А вот от считавшихся ранее полезными растягиваний на турнике стоит отказаться, чтобы не травмироваться.

Для этих целей лучше выбрать плавание. Способ плавания будет зависеть от конкретной проблемы с позвоночником. Так, например, при болевом синдроме при остеохондрозе врач советует плавать как на спине, так и на животе. А при грыже ради снижения нагрузки и растяжения мышц полезно плавание на спине.

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