В Новосибирске авто алиментщика, задолжавшего сыну, арестовали на парковке

Судебный пристав арестовала на парковке автомобиль алиментщика. Источник фото: ГУФССП по Новосибирской области

Судебный пристав наложила арест на автомобиль Toyota Camry, принадлежащий алиментщику из Новосибирска. Машину она обнаружила на парковке недалеко от суда. 39-летний мужчина, которому принадлежит авто, должен выплатить задолженность по алиментам за три года. За это время сумма составила 183 тысяч рублей.

- Известно, что гражданин самостоятельно выплачивает ежемесячные алименты на содержание своего пятилетнего сына. Но не согласен с решением о задолженности в 183 тысячи рублей, - говорится в сообщении ГУ ФССП по Новосибирской области.

При встрече с приставом мужчина указывал на отсутствие у него имущества. Однако об имеющейся у него Toyota Camry уже было известно. Отцу дали пять дней на добровольное признание. Спустя этот срок пристав случайно заметила нужный автомобиль недалеко от здания суда. Там же провели арест, а машину забрал эвакуатор. Ее оставили на хранение бывшей супруге.

Теперь у мужчины есть десять дней, чтобы погасить долг. В противном случае авто спустят на торгах в чет погашения долга.

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