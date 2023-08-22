324-летняя новосибирская сосна заняла 11-е место на всероссийском конкурсе

Сосна растет на территории бердского санатория. Фото: Евгений Шестернин

Завершился национальный конкурс «Российское дерево года 2023», на котором оценивали самые старые деревья из разных регионов. Участвовала в нем и новосибирская 324-летняя сосна Сей, правда, заняла только 11-е место — за нее отдали 2 648 голосов.

— Для трехсотлетней сосны после одиннадцатого места первые только начинаются. Ее ждут единицы, разделенные годами, — написал на своей странице в соцсетях министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин.

26-метровая сосна растет на территории образовательного парка им. Олега Кошевого недалеко от Бердска. Она имеет статус памятника живой природы, привлекая не только исследователей, но и детей и отдыхающих. Некоторые верят, что красавица-долгожительница помогает исполнять желания.

Первое место в конкурсе занял 372-летний дуб Чувашской Республики. На втором месте — 208-летний «Панский дуб» из Белгородской области, на третьем — 300-летний дуб из Санкт-Петербурга, который растет вблизи Елагиноостровского дворца.

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