В НСО подписали соглашение о покупке снегоуборочной техники для ЛДС. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске для нового ЛДС «Сибирь-Арена» закупят снегоуборочную технику. Это сделают по поручению губернатора региона Андрея Травникова. В планах приобрести автосамосвалы, погрузчики, грейдеры, а также коммунальные машины. Средства на это выделят из бюджета области, сообщили в правительстве региона.

Технику будут использовать для круглогодичного обслуживания и содержания территории «Сибирь-Арены». Известно, что власти закупят две комбинированных машины ДМК-70, приобретут 2 фронтальных ковшовых погрузчика, оснащенных снегометателем ТЛ-155. Кроме того, закупят три самосвала, грейдер и машину УКМ-2500М с комплектом круглогодичного содержания.

Как уточнил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский, в планах закупить 9 единиц техники. Это позволит обслуживать территорию новой ледовой арены, не привлекая технику из других районов города. Известно, что на закуп техники выделили 78,7 млн рублей.

– Сейчас мэрия определяет сроки поставки техники, – уточнил Анатолий Костылевский.

В правительстве добавили, что в Новосибирске началась масштабная реновация транспортного парка. Известно, что до конца 2023 года в Новосибирск привезут 120 современных троллейбусов.

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