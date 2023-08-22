Андрей Травников обсудил приоритеты строительства в НСО с полпредом президента. Фото: правительство НСО.

В Новосибирске состоялась встреча губернатора НСО Андрея Травникова с полпредом РФ в СФО Анатолием Серышевым. В рамках встречи обсудили приоритеты в сфере регионального строительства. Его масштабно ведут во всех районах области. Речь о СКИФе, кампусе НГУ, новой инфекционной больнице, а также о десятке садиков, школ, поликлиник и спортивных объектов.

Андрей Травников доложил Анатолию Серышеву о состоянии строительной отрасли региона. По его словам, в 2023 году в НСО планируют открыть свыше 60 объектов социальной инфраструктуры. Для этого из бюджетов, федерального и регионального, направили свыше 26 млрд рублей. Также в регионе планируют построить более 150 жилых домов социального значения. Они будут предназначены для детей-сирот. А часть из них послужат служебным жильем.

Губернатор также сообщил, что в 2023 году в НСО уже ввели в эксплуатацию новый ЛДС и терминал аэропорта Толмачево.

Анатолий Серышев оценил эффективность строительной сферы региона. Он подчеркнул, что строящиеся объекты важны для экономики НСО. К примеру, центр коллективного пользования «СКИФ» является уникальным и значимым объектом, как для Сибири, так и для всей страны.

- На территории региона успешно реализуется национальный проект «Жильё и городская среда» – одна из инициатив, принятых главой государства с целью обеспечения граждан комфортным и качественным жильём, развитой социальной инфраструктурой, – сказал полномочный представитель.

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