«Сибирь-Арена» и ИТ-разработки: Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко работает в Новосибирской области

Зампред и глава региона посетили несколько важных объектов. Фото: Правительство РФ

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко прибыл с рабочим визитом в Новосибирскую область. Совместно с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым он проверил работу «Сибирь-Арены» – самого большого спортивного сооружения за Уралом, – а также посетил Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ).

- В крупных городах каждого федерального округа, включая УрФО и СФО, создаётся современная, отвечающая всем стандартам спортивная инфраструктура. Это позволит проводить крупные международные соревнования не только в центральной, но и азиатской части России. А гости таких мероприятий получат возможность узнать нашу страну лучше и познакомиться с её богатой культурой, – сказал Дмитрий Чернышенко.

Спортивный комплекс создан по поручению Президента России в рамках реализации проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

В ходе посещения Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики вице-премьер Дмитрий Чернышенко и губернатор Андрей Травников обсудили вопросы внедрения в промышленное производство разработок учёных вуза.

- Подведомственному вузу Минцифры необходимо максимально соответствовать потребностям индустриальных партнёров и отрасли. Такой подход обеспечит востребованность образования среди абитуриентов и будет способствовать снижению дефицита ИТ-специалистов на рынке, – отметил Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер поручил найти индустриальных партнёров для разработок СибГУТИ, в частности для системы быстрой зарядки БПЛА.

Андрей Травников отметил, что Правительство области создаёт все условия для развития производства наукоёмкой продукции, разработанной в регионе.

- У СибГУТИ есть несколько индустриальных партнёров, и мы готовы делать всё, чтобы приземлить производство компаний, работающих с университетом, в Новосибирской области, – сказал губернатор.

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