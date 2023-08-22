В Новосибирске ремонтируют тепловые камеры по Гусинобродскому шоссе, а также на улицах Комсомольской и Бурденко

Работа по ремонту теплокамеры по адресу: улица Бурденко, 31. Фото: СГК

Кроме перекладки теплосетей энергетики этим летом капитально ремонтируют 24 тепловые камеры. Первоначально внимание уделили объектам с самой высокой степенью износа. В официальном телеграм-канале СГК пояснили: обновленные теплокамеры помогут снизить потери теплоносителя и сдержать рост повреждений на коммуникациях.

Работы на 16 из запланированных 24 теплокамер уже завершили. Посмотреть, где работы выполнены, а где еще планируют приступить к ремонту, можно на интерактивной карте.

Энергетики ожидают, что ремонт теплокамер поможет снизить потери теплоносителя и сдержать рост повреждений на коммуникациях. Фото: СГК

Сейчас бригады ремонтируют камеры по адресам: улица Комсомольская, 31; Гусинобродское шоссе, 17; улица Бурденко, 31. До конца августа на этих участках будет ограничено движение. Благоустройство подрядчики проведут в последней декаде месяца.

Напомним, что одновременно с капремонтом тепловых камер и четырех участков теплосетей в 2023 году СГК ведет работы по реконструкции и техперевооружению 27 участков тепловых камер.