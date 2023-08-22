В страшном ДТП с «КАМАЗОМ» под Новосибирском погибли две женщины

В Тогучинском районе Новосибирской области 22 августа произошло смертельное ДТП. Источник фото: Госавтоинспекция Новосибирской области

В Тогучинском районе Новосибирской области 22 августа произошло смертельное ДТП. В нем погибли две женщины.

- По предварительной информации, Mitsubishi Outlander, под управлением 45-летнего водителя, на 78 км автодороги К-19р «Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий» выехал на встречку и столкнулся с КАМАЗом, под управлением 32-летнего водителя, - говорится в сообщении отдела пропаганды УГИБДД.

В результате аварии погибли две пассажирки легковушки - 63-летняя и 41-летняя женщины. Травмы получил водитель и 5-летний ребёнок.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и оперативно-следственная группа полиции.

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