В Новосибирске защита сына экс-депутата Бушкова обжаловала продление ареста

Защита Александра Бушкова, сбившего женщину в центре Новосибирска, обжаловала продление срока ареста. Источник фото: прокуратура НСО

Защита Александра Бушкова, сбившего женщину в центре Новосибирска, обжаловала продление срока ареста. Апелляцию подали спустя 8 дней после продления ареста.

- 18 августа в суд поступила апелляционная жалоба адвоката обвиняемого на данное постановление, которая в установленном законом порядке будет направлена в Новосибирский областной суд, - говорится в сообщении суда.

Напомним, происшествие случилось в апреле текущего года. 21-летний сын бывшего алтайского депутата насмерть сбил 45-летнюю женщину, которая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. Бушков-младший был пьян, перед ДТП он пробил колесо и заехал поменять его на ближайшую шиномонтажку. А через 5 минут на бешеной скорости наехал на погибшую. В отношении Бушкова возбудили уголовное дело за «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

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