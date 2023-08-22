У самолета Новосибирск-Москва возникла неисправность двигателя при посадке.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Инцидент произошел с самолетом «Новосибирск-Москва» авиакомпании «Сибирь». У воздушного судна зафиксировали неисправность двигателя. Произошло это при посадке 22 августа.
– При заходе на посадку возникла техническая неисправность, связанная с изменением параметров работы двигателя, – сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
При этом самолет благополучно приземлился около 7 утра по московскому времени в Домодедово.
На борту воздушного судна находился 171 человек. Никто не пострадал.
Обстоятельства инцидента выясняет транспортная прокуратура. В ведомстве установят причины случившегося.
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