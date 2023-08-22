С уборкой и выгулом животных: новосибирцам рассказали о старте продаж жилья комфорт+ в Сочи

Изображение: «Неометрия»

Новосибирцы все чаще рассматривают жилье в Сочи в качестве продуманного долгосрочного вложения капитала. Да и после долгих холодных зим нередки мысли о переезде туда, где мягкий теплый климат и более комфортные для жизни и здоровья условия.

Федеральный девелопер «Неометрия» рассказал сибирякам о старте нового проекта в Сочи - ЖК «Лестория». Он относится к жилью класса экокомфорт+ и расположен в живописном и экологичном сочинском районе Кудепста. В «Лестории» собственникам будут убирать квартиры, выгуливать домашних питомцев, доставлять продукты, при желании можно будет воспользоваться услугами няни, прачечной, консьерж-сервисом. Этот жилой комплекс станет первым в сегменте комфорт+ с таким широким выбором сервисов премиум-уровня.

Можно будет подобрать вариант отделки квартиры: без ремонта - если планируете реализовать собственные дизайнерские задумки, с отделкой в стиле «Эко-Прайм» или ремонтом премиум-уровня «Эко-Элегант».

По проекту в ЖК «Лестория» входят шесть зданий высотой от 15 до 17 этажей, которые будут окружены зеленым массивом. Философия жилого комплекса: комфорт, локация, природа. Поблизости расположены легендарная Тисо-самшитовая роща, Орлиные скалы, лечебные минеральные источники.

Изображение: «Неометрия»

Сам жилой комплекс спроектирован с учетом приватности дворов, включает благоустроенную набережную с возможностью отдыха и активностей. На территории организуют раздельный сбор мусора, доступны станции зарядки электромобилей и другие энергоэффективные сервисы - жилой комплекс реализуют с учетом энергосберегающих технологий, которые позволяют экономить на коммунальных ресурсах.

В покрытиях на детских площадках используют природные материалы. Сами площадки будут поделены на различные игровые и познавательные зоны: детский огород, сенсорный сад, тактильные дорожки. Также проектировщики продумали площадку для проведения мастер-классов и уроков в тематике zerowaste («ноль отходов»), чтобы с детства сформировать у маленьких жильцов любовь к окружающей природе и стремление о ней заботиться.

Отдохнуть от шума можно будет в созданных по принципу «нет шума» тихих зонах, послушать музыку и пение птиц. Для этих целей предназначены «парящие» площадки во дворе и на стилобате, зеленые зоны на крыше.

По словам генерального директора «Неометрии» Марины Черненко, компания уже реализует в Сочи три проекта: ЖК «Флора» и «Фрукты», а также гостиничный комплекс «Нескучный сад».

- На примере каждого из них мы видим, насколько велик у россиян интерес к недвижимости на побережье. Однако такая локация накладывает и серьезные требования к наполнению проекта: инфраструктуре, качеству благоустройства, сервисам для жизни. При создании ЖК «Лестория» мы используем весь опыт компании и лучшие решения, которые станут образцом для рынка курортной недвижимости, - отметила Марина Черненко.

Реклама. ООО «Неометрия»