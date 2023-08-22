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НовостиОбщество22 августа 2023 8:35

Под Новосибирском несколько сельсоветов обязали установить недостающие знаки

Работы необходимо выполнить до 30 октября
Полина ШЕВЧЕНКО
Суд обязал администрации сельсоветов устранить нарушения требований безопасного дорожного движения.

Суд обязал администрации сельсоветов устранить нарушения требований безопасного дорожного движения.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Суд обязал администрации сельсоветов устранить нарушения требований безопасного дорожного движения. В числе нарушителей оказались Петраковский, Цветниковский, Алексеевский, Нижнечулымский, Сарыбалыкский сельсоветы Здвинского района Новосибирской области.

- Доволенский районный суд удовлетворил исковые требования прокурора Здвинского района Новосибирской области, в защиту прав, свобод и законных интересов людей к администрациям о возложении обязанности устранить нарушение законодательства о безопасности дорожного движения, - говорится в сообщении суда.

Установлено, что в перечисленных сельсоветах отсутствует часть дорожных знаков. Ранее их ликвидировали из-за повреждений.

Устранить нарушения ответчику необходимо до 30 октября 2023 года.

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