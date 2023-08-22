Под Новосибирском несколько сельсоветов обязали установить недостающие знаки

Суд обязал администрации сельсоветов устранить нарушения требований безопасного дорожного движения. Фото: Артем КИЛЬКИН

Суд обязал администрации сельсоветов устранить нарушения требований безопасного дорожного движения. В числе нарушителей оказались Петраковский, Цветниковский, Алексеевский, Нижнечулымский, Сарыбалыкский сельсоветы Здвинского района Новосибирской области.

- Доволенский районный суд удовлетворил исковые требования прокурора Здвинского района Новосибирской области, в защиту прав, свобод и законных интересов людей к администрациям о возложении обязанности устранить нарушение законодательства о безопасности дорожного движения, - говорится в сообщении суда.

Установлено, что в перечисленных сельсоветах отсутствует часть дорожных знаков. Ранее их ликвидировали из-за повреждений.

Устранить нарушения ответчику необходимо до 30 октября 2023 года.

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