Задержку рейсов в Новосибирске из-за тумана проверит транспортная прокуратура. Фото: Александр ГЛУЗ

После задержки нескольких авиарейсов в Новосибирске проверку организовала Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Напомним, что самолеты не смогли приземлиться из-за сильного тумана, опустившегося на город.

– В международном аэропорту Новосибирск имени А.И. Покрышкина по указанной причине и позднего прибытия воздушного судна объявлена задержка рейсов авиакомпаний «Сибирь» в г. Норильск, «Уральские авиалинии» в г. Москву с наибольшей продолжительностью свыше 11 часов, – сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

В ведомстве проконтролируют соблюдение прав пассажиров в связи с длительными задержками.

Известно, что часть рейсов, которые не смогли приземлиться в Новосибирске, отправили в Барнаул. В транспортной прокуратуре проверяют, как в аэропорту Барнаула организовали выездной прием пассажиров.

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