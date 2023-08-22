Вдавила по газам: в Кузбассе женщина с мужем на капоте врезалась в другой автомобиль

Жена с мужем на капоте въехала во впереди стоящий автомобиль. Фото: Предоставлено очевидцами

В городе Междуреченске Кемеровской области жена решила отомстить разозлившему ее мужу нестандартным способом. Шокирующий номер попал на видео и разлетелся по соцсетям.

На кадрах видно, как мужчина вцепился в капот белой «Тойоты», не давая супруге уехать. Но, несмотря на это, женщина надавила на газ.

— Вместе с супругом на капоте сибирячка разогналась и столкнулась с передним авто. Мужчину раздавило между двумя машинами. Очевидцы отмечают, что все произошло на улице 50 лет Комсомола — Космонавтов, — сообщает «Сибдепо».

В полиции Кемеровской области сообщили, что инцидент был около 20.00 21 августа. Между мужем и женой до этого произошла ссора.

— Предварительно установлено, что 41-летняя водитель «Тойоты Ипсум» совершила столкновение с «Маздой 6», стоявшей на перекрестке на запрещающий сигнал светофора. В результате аварии с травмами различной степени тяжести в больницу доставлен 38-летний мужчина, находившийся в момент ДТП на капоте «Тойоты». Водитель «Тойоты» в настоящее время находится в отделе полиции. По результатам медицинского освидетельствования установлено, что в момент аварии она была трезва, — сообщили в областном ГУ МВД.

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