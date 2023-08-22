В Новосибирске в реке Тула затонула машина. Фото: МАСС.

В Ленинском районе Новосибирска в реке Тула затонула машина. Очевидцы вызвали на место спасателей.

– Вызов на улицу Тульская поступил в 21:31 21 августа. По приезду на место спасатели установили, что автомобиль съехал в реку, – говорится в сводке МАСС.

На кадрах, опубликованных спасателями, видно, что авто почти наполовину затонуло в воде.

В МАСС добавили, что помощь спасателей не понадобилась. Так как в салоне авто никого не было: ни водителя, ни пассажиров. В результате случившегося никто не пострадал.

При каких обстоятельствах машина оказалась в воде, в МАСС не раскрыли.

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