Жителей Новосибирска предупредили об опасности тумана на дороге. Фото: Алена КУЛЕШОВА

Новосибирцев предупредили о туманах, которые ожидаются на этой неделе в городе. Плотная и густая дымка значительно снижает видимость. В связи с чем растет риск аварий на дорогах.

– Повышаются риски на дорогах с учётом туманов, – сказал на аппаратном совещании начальник департамента по ЧС мэрии Сергей Куценко.

Он добавил, что ЧС, связанные с неблагоприятными метеоусловиями, маловероятны. Так как ливней синоптики не прогнозируют.

КП-Новосибирск писала, что густой туман, окутавший Новосибирск утром 22 августа, сильно снизил видимость на дорогах. Из-за него несколько рейсов не смогли приземлиться в Толмачево. Их перенаправили в Барнаул.

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