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НовостиОбщество22 августа 2023 5:10

Жителей Новосибирска предупредили об опасности тумана на дороге

Плотная дымка значительно снижает видимость
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Жителей Новосибирска предупредили об опасности тумана на дороге.

Жителей Новосибирска предупредили об опасности тумана на дороге.

Фото: Алена КУЛЕШОВА

Новосибирцев предупредили о туманах, которые ожидаются на этой неделе в городе. Плотная и густая дымка значительно снижает видимость. В связи с чем растет риск аварий на дорогах.

– Повышаются риски на дорогах с учётом туманов, – сказал на аппаратном совещании начальник департамента по ЧС мэрии Сергей Куценко.

Он добавил, что ЧС, связанные с неблагоприятными метеоусловиями, маловероятны. Так как ливней синоптики не прогнозируют.

КП-Новосибирск писала, что густой туман, окутавший Новосибирск утром 22 августа, сильно снизил видимость на дорогах. Из-за него несколько рейсов не смогли приземлиться в Толмачево. Их перенаправили в Барнаул.

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