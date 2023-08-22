Международный форум «Технопром» открылся в Новосибирске

Гостей мероприятия встречает «Промобот». Фото: Галина ПОНОМАРЕВА

В Новосибирске 22 августа стартовал международный форум «Технопром 2023». Гостей мероприятия встречает «Промобот». Это робот, который в будущем будет помогать человеку с обучением.

Известно, что продлится форум до 25 августа. За 4 дня там проведут 230 мероприятий. В них поучаствуют 17 тысяч человек. На форум приедут гости из 77 регионов РФ, ближнего и дальнего зарубежья, в том числе, большая делегация из Республики Беларусь.

По словам замгубернатора Ирины Мануйловой, основные задачи форума – обеспечение технологического суверенитета РФ, а также решение вопросов взаимодействия науки и индустрии.

Ранее сообщалось, что на форуме «Технопром-2023» представят разработки новосибирских ученых

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