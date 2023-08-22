«Она пытается избежать наказания»: многодетная мать, избившая в лифте старшую по дому, не явилась в суд

Многодетная мать избила соседку в лифте на глазах у детей в Новосибирске. Фото: стоп-кадр.

Суд до сих пор не поставил точку в деле многодетной матери, избившей в лифте старшую по дому. 18 августа было назначено заседание. На нем, по словам пострадавшей Натальи, планировали озвучить решение по делу. Однако обвиняемая на заседание не пришла.

– Заседание перенесли по причине ее отсутствия. Она на него не явилась, написала ходатайство. Чувствует, что ей будет наказание и всячески пытается его избежать, – рассказала КП-Новосибирск Наталья.

Женщина в негодовании от такого развития событий. Сначала суд вообще прекратил дело по многодетной матери, не найдя состава преступления. Потом, после огласки, его возобновили. На очередном заседании многодетная мать заявила, что не согласна с обвинениями в свой адрес. Женщина утверждала, что нос старшей по дому сломала вовсе не она. А будто бы муж пострадавшей. Сказала, что дала Наталье лишь пощечину. Но на видео, что есть в распоряжении редакции, видно, что многодетная мать беспощадно колотила женщину по лицу и голове.

Наталья переживает, что женщина, избившая ее, избежит ответственности. Новое заседание по делу назначили на 12 сентября. КП-Новосибирск следит за развитием событий.

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