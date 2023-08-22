Такси подорожало в Новосибирске из-за тумана.
Фото: Алена КУЛЕШОВА
Жители Новосибирска сообщили в росте цен на такси утром 22 августа. Произошло это из-за тумана, окутавшего город. Плотная дымка значительно снизила видимость на дорогах.
- Утренняя поездка на такси обошлась мне дороже на сто рублей, чем обычно, – сообщила КП-Новосибирск читательница.
Ранее сообщалось, что несколько рейсов не смогли приземлиться в Новосибирске из-за тумана. Их перенаправили в Барнаул.
Туман осложнил дорожную остановку. По данным «2ГИС», уровень пробок в городе достиг 6 баллов. Так как на дорогах снижена видимость.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер