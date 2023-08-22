Такси подорожало в Новосибирске из-за тумана. Фото: Алена КУЛЕШОВА

Жители Новосибирска сообщили в росте цен на такси утром 22 августа. Произошло это из-за тумана, окутавшего город. Плотная дымка значительно снизила видимость на дорогах.

- Утренняя поездка на такси обошлась мне дороже на сто рублей, чем обычно, – сообщила КП-Новосибирск читательница.

Ранее сообщалось, что несколько рейсов не смогли приземлиться в Новосибирске из-за тумана. Их перенаправили в Барнаул.

Туман осложнил дорожную остановку. По данным «2ГИС», уровень пробок в городе достиг 6 баллов. Так как на дорогах снижена видимость.

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