В Новосибирск вернется жара до +32 градусов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирск вернется жара до +32 градусов. Такой прогноз дают синоптики на ближайшие рабочие дни.

— Сейчас мы находимся в тылу за холодным фронтом, у нас однородно-холодная воздушная масса, которая постепенно отходит на восток. 23 августа мы уже попадаем в теплый сектор, который движется с северного Казахстана и на 24-25 августа мы уже попадаем в этот теплый сектор. Температура воздуха значительно повысится, а днем ожидаются грозы, — рассказали КП-Новосибирск в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

Температура воздуха 22 августа поднимется до +22…+27 градусов, а 23-24 — вплоть до +29…+32 градусов.

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