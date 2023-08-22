На Алтае задержали серийного угонщика: он воровал машины в Новосибирске с помощью сканера

На Алтае задержали серийного угонщика иномарок. Фото: Кадр из видео/МВД РФ

На Алтае задержали серийного угонщика иномарок. Он воровал машины на территории Алтайского края и Новосибирской области. Использовал он в своих преступлениях довольно необычный метод.

— Подозреваемый использовал специальные сканеры. Они позволяли перехватывать радиоимпульс электронного ключа, который отключал сигнализацию и разблокировал двери автомобилей. С их помощью фигурант похищал по ночам машины, припаркованные во дворах жилых домов, а потом продавал их или разбирал для продажи на запчасти, — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержали мужчину прямо за рулем очередной угнанной машины. Еще одно авто нашли уже в частной мастерской с другими номерами. Там же нашли запчасти от еще двух угнанных машин. Следствие считает, что на счету угонщика минимум четыре совершенных угона и две попытки.

Во время осмотра у него изъяли те самые взламывающие замки сканеры, а также подложные договоры купли-продажи и номера машин.

Барнаульская и Новосибирская полиция возбудила уголовное дело, а суд отправил угонщика под арест.

Четыре машины вернули владельцам.

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