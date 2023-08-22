В Новосибирской области пропал 43-летний мужчина в камуфляжных штанах и галошах

В селе Битки Сузунского района Новосибирской области ищут 43-летнего Филиппа Андреевича Герт. Фото: "ЛизаАлерт НСО"

В селе Битки Сузунского района Новосибирской области ищут 43-летнего Филиппа Андреевича Герт. Мужчина пропал 20 августа.

— Крайний раз выходил на связь 20 августа этого года, до настоящего времени местоположения неизвестно. Идет активное распространение ориентировки в сети, — сообщили КП-Новосибирск в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирской области».

Приметы: рост 180 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы, серо-зеленые глаза. На момент своего исчезновения мужчина был одет в темно-синюю футболку, коричневые камуфляжные штаны, черные галоши и темно-синюю камуфляжную кепку.

Поисковики отмечают, что мужчина может нуждаться в медицинской помощи.

Если вы знаете что-нибудь о том, где сейчас может находиться Филипп или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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