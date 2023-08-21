В Новосибирске за два года планируют обновить парк автобусов за два года

В Новосибирске планируется обновить парк троллейбусов и автобусов.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирске планируется обновить парк троллейбусов и автобусов. В городе также планируется заниматься реконструкцией трамваев.
Как пояснили КП-Новосибирск в областном правительстве, по словам губернатора региона Андрея Травникова, обновить весь парк автобусов и троллейбусов возможно за два года.
Что же касается трамваев, то здесь разумнее заниматься реконструкцией, нежели закупкой новых вагонов, стоящих десятки миллионов рублей. Глава региона отмечает, что в год в Новосибирске планируется реконструировать по 10 трамвайных вагонов.
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