В Новосибирске пропал 53-летний мужчина в серых мокасинах и кепке

В Новосибирске ищут 53-летнего Андрея Ахмядиевича Буранова.

В Новосибирске ищут 53-летнего Андрея Ахмядиевича Буранова. Мужчина пропал 14 августа в Дзержинском районе города.

— 14 августа 2023 года вышел из дома и пропал, крайний раз выходил нас связь с родными вечером этого же дня, дальнейшее место нахождения неизвестно, — сообщили КП-Новосибирск в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирской области».

Приметы: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы с сединой и серо-голубые глаза. На момент исчезновения мужчина был одет в серо-голубую кофту, черные джинсы, темно-серые мокасины и белую кепку с логотипом «puma».

Если вы знаете что-нибудь о том, где сейчас может быть Андрей Ахмядиевич или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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