В Новосибирской области число людей с психическими расстройствами выросло на 26%

В Новосибирской области число психических расстройств выросло на 26%.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В 2022 году число людей с первичной заболеваемостью психическими расстройствами среди жителей Новосибирской области выросло на 26%, сообщает Новосибирскстат. Всего за год взято на учет 4,2 тысячи пациентов.
Отрицательный рост наблюдается и среди пациентов с ВИЧ-инфекцией. Так, за год показатель первичной заболеваемости ВИЧ-инфекциями вырос на 6%. Заболевание впервые выявили у 2 тысяч человек.
Растет также показатель первичной заболеваемости сахарным диабетом. За 2022 год он поднялся на 14%.
А вот показатель заболеваемости туберкулезом в прошлом году снизился на 7%. Как и прежде болеют чаще мужчины - 69%.
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