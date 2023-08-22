Возвращение тепла: 22 августа в Новосибирске обещают солнце и +24 градуса

В городе потеплеет до +24 градусов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В последние дни августа в Новосибирск ненадолго вернется тепло. Ночью на вторник, 22 августа, будет +11…+13 градусов, а днем потеплеет до +22…+24.

— Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Юго-восточный ветер подует со скоростью 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 13, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

В Новосибирской области ночью похолодает до +4…+9, местами до +10…+15. Днем в некоторых районах потеплеет до +27. Будет переменная облачность, преимущественно без осадков, днем по западу местами кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром местами туманы.

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