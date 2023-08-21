Умер Сергей Бабков - гендиректор баскетбольного клуба «Новосибирск»

Умер гендиректор баскетбольного клуба «Новосибирск» Сергей Бабков. Источник фото: БК «Новосибирск»

Сегодня, 21 августа, умер 56-летний гендиректор баскетбольного клуба «Новосибирск» Сергей Бабков. Об этом сообщается на странице БК в соцсетях.

- Баскетбольный клуб «Новосибирск» с глубоким прискорбием сообщает о безвременной кончине генерального директора клуба, заслуженного мастера спорта России Бабкова Сергея Анатольевича, - говорится в сообщении.

Сергей Бабков был одним из сильнейших атакующих защитников российского и европейского баскетбола 1990-х годов. В составе сборной России дважды завоевывал «серебро» на чемпионате мира, брал второе и третье места на чемпионате Европы.

В 1990 году вместе с «Локомотивом» Сергей Бабков впервые в истории новосибирского баскетбола стал чемпионом РСФСР. Он стоял во главе создания клуба «Новосибирск» в 2011 году. Под его руководством в сезоне 2014-2015 годов клуб стал чемпионом и обладателем Кубка России.

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