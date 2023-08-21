Умер Сергей Бабков - гендиректор баскетбольного клуба «Новосибирск»

Умер гендиректор баскетбольного клуба «Новосибирск» Сергей Бабков. Источник фото: БК «Новосибирск»
Сегодня, 21 августа, умер 56-летний гендиректор баскетбольного клуба «Новосибирск» Сергей Бабков. Об этом сообщается на странице БК в соцсетях.
- Баскетбольный клуб «Новосибирск» с глубоким прискорбием сообщает о безвременной кончине генерального директора клуба, заслуженного мастера спорта России Бабкова Сергея Анатольевича, - говорится в сообщении.
Сергей Бабков был одним из сильнейших атакующих защитников российского и европейского баскетбола 1990-х годов. В составе сборной России дважды завоевывал «серебро» на чемпионате мира, брал второе и третье места на чемпионате Европы.
В 1990 году вместе с «Локомотивом» Сергей Бабков впервые в истории новосибирского баскетбола стал чемпионом РСФСР. Он стоял во главе создания клуба «Новосибирск» в 2011 году. Под его руководством в сезоне 2014-2015 годов клуб стал чемпионом и обладателем Кубка России.
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