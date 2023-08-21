Мальчика, которого избивал ремнем отец под Новосибирском, забрала опека

В поселке Плановый Новосибирской области ребенка, которого избивал отец на детской площадке, забрали из семьи. Фото: скриншот из видео «На ОбьГэсе»

В поселке Плановый Новосибирской области ребенка, которого избивал отец на детской площадке, забрали из семьи. Об этом КП-Новосибирск рассказали односельчане.

— Мальчика забрала опека утром 21 августа. Ребенка уже изымали из семьи раньше. Там вся проблема в отце, он всех тиранит. К маме-то мальчик тянется, плачет без нее, а вот папу боится, — рассказали КП-Новосибирск соседи семьи.

Напомним, видео с жестокими методами воспитания появилось в сети в воскресенье, 20 августа. На кадрах ролика мужчина кричит на мальчика и сильно бьет его ремнем, так, что ребенок падает на землю. Видео разлетелось по соцсетям и вызывало большой общественный резонанс. Сейчас в обстоятельствах случившегося разбирается полиция и следователи.

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