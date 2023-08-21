Мэр Новосибирска рассказал, когда откроется станция метро «Спортивная»

Станция метро «Спортивная» откроется в 2023 году. Источник фото: скриншот видео Анатолия Локтя

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, что станция метро «Спортивная» откроется уже в 2023 году. Он посетил метрополитен сегодня, 21 августа.

— Приемка 14-й станции новосибирского метрополитена пройдет в октябре. Открыть «Спортивную» планируем до конца текущего года, — написал Анатолий Локоть в своем Telegram-канале.

Метрополитен вмещает в себя 12 тысяч человек в будни, и до 40 тысяч - в дни соревнований.

Станция обеспечит рабочими местами 140 человек. Сейчас продолжается набор сотрудников и их обучение.

В метро установлены рентгеновские установки для проверки багажа, 12 эскалаторов, лифты, турникеты, приспособленные под жетоны и все виды карт.

Напомним, в июне 2023 года срок сдачи станции был перенесен на 1 октября. Сам контракт продлен до 31 декабря — на все завершающие процедуры.

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