Водителя, насмерть сбившего девушку в центре Новосибирска, оставили на свободе

Водитель был трезв. Фото: Кадр из видео\Госавтоинспекция по Новосибирску

Водитель, насмерть сбивший девушку на Красном проспекте в Новосибирске, остался на свободе. По данному факту возбуждено уголовное дело.

— На месте случившегося водитель проходить медосвидетельствование, оно не выявило содержании алкоголя в организме. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, — пояснили КП-Новосибирск в областном МВД.

Мера пресечения свободы водителю не избиралась. Напомним, ранее в ГИБДД сообщали, что за последний год водителя штрафовали за нарушение ПДД 18 раз, 16 из них — за превышение скорости.

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