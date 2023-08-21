Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия21 августа 2023 14:17

Водителя, насмерть сбившего девушку в центре Новосибирска, оставили на свободе

Водитель, насмерть сбивший девушку в центре Новосибирска, был трезв
Галина СИМОНОВА
Водитель был трезв. Фото: Кадр из видео\Госавтоинспекция по Новосибирску

Водитель был трезв. Фото: Кадр из видео\Госавтоинспекция по Новосибирску

Водитель, насмерть сбивший девушку на Красном проспекте в Новосибирске, остался на свободе. По данному факту возбуждено уголовное дело.

— На месте случившегося водитель проходить медосвидетельствование, оно не выявило содержании алкоголя в организме. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, — пояснили КП-Новосибирск в областном МВД.

Мера пресечения свободы водителю не избиралась. Напомним, ранее в ГИБДД сообщали, что за последний год водителя штрафовали за нарушение ПДД 18 раз, 16 из них — за превышение скорости.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Метался возле машины, был будто пьяный»: очевидцы рассказали о водителе, устроившем смертельное ДТП в центре Новосибирска

Очевидцы рассказали о водителе, устроившем смертельное ДТП в Новосибирске (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber