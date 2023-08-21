«Водитель отвлекся, а потом дал по тормозам»: под Новосибирском улетела в кювет бетономешалка

В Кольцово Новосибирской области в кювет вылетела бетономешалка. Источник фото: скриншот видео ACT-54

В Кольцово Новосибирской области в кювет вылетела бетономешалка. По словам очевидцев, причиной аварии стала невнимательность водителя грузовика.

- Он ехал прямо передо мной. Водитель не видел, что на поворот стояли машины. Отвлекся и не заметил, а потом резко нажал по тормозам. Я даже увидела на асфальте эти черные полосы от торможения. Рулем вправо дернул, перевернулся и улетел в кювет. Никто в общем-то не виноват, просто невнимательность. Я выбежала и вызвала «скорую», - рассказала КП-Новосибирск очевидец аварии Олеся.

Водителя удалось вытащить из кабины силами других водителей, которые стали останавливаться, чтобы помочь.

- Водитель автомобиля не пострадал. ДТП оформлено с материальным ущербом, - прокомментировали аварию в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

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