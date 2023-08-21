По Новосибирской области прошел грозовой ныряющий циклон

По Новосибирской области прошел ныряющий циклон. Фото: Иван ВИСЛОВ

По Новосибирской области прошел ныряющий циклон. По словам синоптиков, явление проявило себя в нашем регионе на выходных 19-20 числах. А на этой неделе сибиряков ждет значительное потепление.

— Температура воздуха 22 августа поднимается до +22…+24 градусов, 23 августа будет еще теплее — вплоть до +24…+26 градусов, а 24 августа — до +27…+29 градусов, — сообщили КП-Новосибирск в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

При этом, в регионе все равно сохранится пасмурная и дождливая погода.

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