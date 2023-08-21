В Новосибирске ФАС нашла нарушения при закупках ГУ ФСИН Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

УФАС по Новосибирской области выявило нарушения при проведении закупки главным управлением ФСИН по региону. Сумма контракта составила 1,7 миллиона рублей.

– Новосибирское УФАС рассмотрело жалобу ООО «ФИРМА РОЛИТЕКС» на действия заказчика – ГУФСИН России по Новосибирской области при проведении торгов на поставку банно-прачечного оборудования, – сообщили в УФАС.

При создании заявки заказчик не указал одну из характеристик и не включил ее в описание объекта закупки, что является нарушением.

УФАС обязало ГУФСИН внести изменения в описание объекта закупки и продлить сроки подачи заявок на участие в аукционе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber