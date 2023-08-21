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НовостиОбщество21 августа 2023 12:53

Под Новосибирском полиция проверяет опасные игры детей на рельсах

Под Новосибирском дети устроили опасные игры на рельсах
Никита МАНЬКО
Никита МАНЬКО
Дети устроили опасные игры на рельсах.

Дети устроили опасные игры на рельсах.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Под Новосибирском транспортная полиция проверяет опасные игры детей на рельсах. ЧП случилось вечером 19 августа в городе Искитиме.

- В 20:10 на путях по улице Железнодорожная в районе моста, две девочки и мальчик лет 10-13 не обращая внимания на сигналы электропоезда и крики взрослых оказались между рельсами, над ними проехала электричка. Фото детей к сожалению нет, - сообщила подписчица группы «Подслушано в Искитиме» «ВКонтакте».

Инцидентом заинтересовались в транспортной полиции:

- Сотрудниками транспортой полиции организована проверка информации, опубликованной в социальных сетях, - сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе управления МВД на транспорте по Сибирскому федеральному округу.

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