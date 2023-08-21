Под Новосибирском полиция проверяет опасные игры детей на рельсах

Дети устроили опасные игры на рельсах.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Под Новосибирском транспортная полиция проверяет опасные игры детей на рельсах. ЧП случилось вечером 19 августа в городе Искитиме.
- В 20:10 на путях по улице Железнодорожная в районе моста, две девочки и мальчик лет 10-13 не обращая внимания на сигналы электропоезда и крики взрослых оказались между рельсами, над ними проехала электричка. Фото детей к сожалению нет, - сообщила подписчица группы «Подслушано в Искитиме» «ВКонтакте».
Инцидентом заинтересовались в транспортной полиции:
- Сотрудниками транспортой полиции организована проверка информации, опубликованной в социальных сетях, - сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе управления МВД на транспорте по Сибирскому федеральному округу.
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