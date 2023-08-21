Гимнастка сделала шпагат без страховки на высоте 700 метров под Новосибирском

Гимнастка Анжела Кулагина сделала шпагат на высоте 700 метров в небе под Новосибирском. Фото: предоставлено Александром Орловым

Гимнастка Анжела Кулагина сделала шпагат на высоте 700 метров в небе под Новосибирском. К облакам она поднялась вместе с парапланеристом Александром Орловым с бердского аэродрома.

— Анжела специально прилетела из Москвы, мы пытались подгадать, чтобы сделать это ко Дню авиации. С гимнасткой мы поднимаемся в небо уже не в первый раз, но этот отличался от других, поскольку во всех предыдущих проектах гимнастка сразу взлетала с земли внизу на стропах. А в этот раз решили, что взлетит она со мной, как летают пассажиры, а после набора высоты и разворота параплана на основной курс, спустится из подвески вниз по стропам и сделает свою гимнастическую программу, — рассказал КП-Новосибирск Александр Орлов.

При этом страховка у гимнастки была, только когда она спускалась на стропах. А свою программу она выполняла без нее.

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