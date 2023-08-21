Под Новосибирском назначен новый руководитель управления гражданской защиты Бердска

Назначен новый руководитель управления гражданской защиты Бердска. Источник фото: администрация города Бердска

21 августа глава Бердска Роман Бурдин на аппаратном совещании представил нового руководителя Управления гражданской защиты населения города. Им стал Валерий Ольков.

- 21 августа на эту должность назначен Валерий Ольков, - сообщилли в пресс-службе администрации города.

По образованию Валерий Ольков юрист. Он окончил Высшую школу милиции МВД СССР. Общий стаж работы в органах охраны правопорядка – 35 лет. С 2000 по 2003 год возглавлял отдел МВД по Бердску.

Ранее должность занимал Василий Пономарев. Он скончался на 61-м году жизни в июне 2023 года. Он проработал руководителем десять лет, начиная с 2013 года.

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