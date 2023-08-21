Фестиваль под открытым небом удивил сибиряков боями и нарядами петровской эпохи

Многие приехали на фестиваль специально ради исторических боев. Фото: Марина МЕЗИНА

В новосибирском Академгородке прошел фестиваль под открытым небом «Сибирский оплот». На нем собрались несколько сотен реконструкторов в нарядах петровской эпохи, а гости с удивлением смотрели на стрельбу из ружей и пушек, пробовали свои силы в звонарном деле, ковке, шитье и рисовании.

Интересно было и взрослым, и детям. Фото: Марина МЕЗИНА

– Это круто. Немного вздрагиваешь от неожиданности, когда из пушек стреляют, но это только добавляет достоверности этому мероприятию. Очень хочется пообщаться скорее с участниками реконструкции: знаю, что они великолепно рассказывают об истории и том, чем занимаются, – поделилась впечатлениями с изданием «Навигатор» одна из участниц фестиваля Валентина.

Когда всё закончилось, реконструкторам отдохнуть не дали. Их тут же обступили горожане с расспросами и просьбами сфотографироваться.

Для горожан фестиваль шёл один день, для реконструкторов – три. Они жили в палатках, учились ездить верхом и стрелять из луков, общались, обменивались опытом. Фото: Марина МЕЗИНА

«Сибирский оплот» – часть проекта «Крепости России». Запущен он в четырёх городах России, где есть крепостные постройки или сооружения. В начале сентября в Музее под открытым небом пройдёт ещё один фестиваль реконструкции. И вновь гостей будут ждать увлекательные экскурсии, мастер-классы, лекции и выступления.

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